Las 61 palabras de la oración al “Santo de los Narcos”: existen altares en Costa Rica

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Durante los allanamientos que desarrollan autoridades contra diferentes organizaciones criminales, cada vez más es frecuente encontrar altares a la figuras más veneradas por el narcotráfico en América Latina, como lo es la “Santa Muerte” y el propio Jesús Malverde, conocido como el “Santos de los Narcos”.

Con respecto a este último, incluso tiene una capilla en México, a la que muchos creyentes le van a rezar.

También puede leer: Balas, monedas y un “narcosanto”: así era el misterioso altar ligado a “Los Maruja”.

¿Pero quién es “Jesús Malverde”?

Cuenta la leyenda que, Jesús Juárez Mazo, más conocido como el “El mal verde”, le robaba a los ricos y repartía el dinero obtenido a los pobres. Había sufrido tantas injusticias en su infancia, había sido tan castigado por los terratenientes, que por el enojo acumulado, realizaba estas obras de caridad.

Se metía en la selva, en el monte a las familias más adineradas de la región. Con lo obtenido, bajaba al pueblo y mejoraba la vida de los sectores más pobres.

Santo apócrifo

La palabra apócrifo, según el Diccionario de la Real Academia Española, es algo falso o fingido, por lo que aplicado a la religión es algo que no es aceptado por la Iglesia Católica, en este caso.

¿Cuál es la oración del “Santo de los Narcos”?

Según la información obtenida por el diario The Independent y la Revista Cuarto Oscuro, la oración a este “santo” es:

“Hoy ante tu cruz postrado, ¡oh Malverde!, mi señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. ¡Oh Malverde milagroso! ¡oh señor!, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso”.

El hecho de que las autoridades costarricenses detecten algún tipo de altares, evidencia la influencia de los cárteles mexicanos en territorio.