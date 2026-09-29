¿Quién es Daniel Cubero? Esto se sabe del joven estudiante que desapareció en un río

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

¿Quién es Daniel Cubero?

Daniel Cubero Montero tiene 18 años y se graduó a finales de 2025 del colegio San Luis Gonzaga, en Cartago.

Durante su etapa como estudiante, destacó por su participación en diferentes actividades académicas y extracurriculares.

La institución incluso lo eligió como presidente estudiantil, debido a su participación dentro de la comunidad educativa.

Cubero también formó parte del Festival de Oratoria, del Proyecto de Matemáticas para la Enseñanza Media (Matem) y del movimiento de Guías y Scouts de Costa Rica.

Daniel Cubero desapareció en un río

El joven desapareció el sábado luego de que la corriente lo arrastrara en un río ubicado en la catarata Los Reyes, en San Lorenzo de Tarrazú.

Desde ese momento, equipos de emergencia mantienen un operativo en la zona para intentar localizarlo.

Este martes 29 de septiembre, los cuerpos de rescate continúan con las labores de búsqueda.

Además, una tía de Daniel compartió un video con fotografías y recuerdos del joven, mientras sus familiares esperan información sobre su paradero.

Cinco emergencias acuáticas durante el fin de semana

La Cruz Roja Costarricense atendió cinco emergencias acuáticas durante el fin de semana. Cuatro ocurrieron en ríos y una en playa.

De esos casos, dos permanecen activos. Uno corresponde a la búsqueda de Daniel Cubero en Tarrazú y el otro se registra en Pococí.

Ante estas situaciones, las autoridades piden extremar las precauciones en ríos y playas, especialmente durante periodos de fuertes lluvias, debido al riesgo de crecidas repentinas.

Una de sus tías publicó desgarrador video

La tía de Daniel Cubero Montero, joven de 18 años desaparecido en un río de Tarrazú, compartió un emotivo video para recordar algunos de los momentos que vivió junto a su sobrino.

Erika Moreno Brenes publicó el video en Facebook el pasado domingo 27 de septiembre. En las imágenes aparecen fotografías de Daniel junto a su familia, amigos y seres queridos.

Autoridades mantienen la búsqueda del joven.

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