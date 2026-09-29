Encuentran alimento con gusanos y en graves condiciones sanitarias

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Un operativo conjunto en Cartago permitió a las autoridades decomisar 5.000 kilos de huevos de dudosa procedencia, debido a varias irregularidades detectadas durante una inspección.

Encuentran huevos con gusanos, moho y humedad

Funcionarios del SENASA, la Policía de Control Fiscal, la Municipalidad de Cartago y la Fuerza Pública participaron en el operativo.

Durante la revisión, las autoridades encontraron que parte de los huevos presentaba gusanos, moho y humedad.

Estas condiciones comprometían la inocuidad del producto y representaban un riesgo para los consumidores.

Además, los funcionarios observaron que los huevos estaban marcados individualmente.

Autoridades presumen ingreso ilegal al país

De acuerdo con las características y la información identificada en el producto, las autoridades presumen que los huevos procedían de Panamá.

Asimismo, la inspección apunta a que el producto habría ingresado a Costa Rica por vías no autorizadas y sin cumplir los requisitos establecidos para su comercialización.

El decomiso forma parte de los controles que realizan diferentes instituciones para fortalecer la trazabilidad de los alimentos y detectar productos que ingresan al país sin cumplir las regulaciones sanitarias.

Las autoridades también buscan combatir el comercio ilegal y proteger la salud pública y la seguridad de los consumidores.

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