Encuentran alimento con gusanos y en graves condiciones sanitarias

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Un operativo conjunto en Cartago permitió a las autoridades decomisar 5.000 kilos de huevos de dudosa procedencia, debido a varias irregularidades detectadas durante una inspección.
Funcionarios del SENASA, la Policía de Control Fiscal, la Municipalidad de Cartago y la Fuerza Pública participaron en el operativo.
Durante la revisión, las autoridades encontraron que parte de los huevos presentaba gusanos, moho y humedad.
Estas condiciones comprometían la inocuidad del producto y representaban un riesgo para los consumidores.
Además, los funcionarios observaron que los huevos estaban marcados individualmente.
De acuerdo con las características y la información identificada en el producto, las autoridades presumen que los huevos procedían de Panamá.
Asimismo, la inspección apunta a que el producto habría ingresado a Costa Rica por vías no autorizadas y sin cumplir los requisitos establecidos para su comercialización.
El decomiso forma parte de los controles que realizan diferentes instituciones para fortalecer la trazabilidad de los alimentos y detectar productos que ingresan al país sin cumplir las regulaciones sanitarias.
Las autoridades también buscan combatir el comercio ilegal y proteger la salud pública y la seguridad de los consumidores.
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