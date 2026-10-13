¿Qué se sabe sobre los niños ticos detenidos por el ICE en EE.UU?

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Dos niños costarricenses, de 9 y 11 años, fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y trasladados a un centro de detención familiar en Texas, donde permanecerían mientras se resuelve su situación migratoria.

Según información del medio nacional La Nación, el menor de 11 años fue detenido el 31 de julio en Kenner, Luisiana. Cinco horas después, las autoridades detuvieron a otro niño de 9 años en esa misma localidad.

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Hasta el momento, no se ha confirmado si ambos son familiares ni si estaban acompañados por sus padres cuando ocurrieron las detenciones.

¿Dónde están los niños?

Tras permanecer en un centro provisional en Luisiana, ambos fueron trasladados al Centro Residencial Familiar del Sur, ubicado en Dilley, Texas.

La Cancillería costarricense informó a Noticias Repretel que investiga el caso para conocer la situación de los menores.

Costa Rica registra 41 menores detenidos

Según datos de Deportation Data, desde 2022 se han registrado 41 detenciones de menores costarricenses por parte de las autoridades migratorias estadounidenses. Cinco de ellos aparecen en la base de datos como personas que regresaron al país.

La situación de los niños detenidos en Texas aún no está clara. Se desconoce cuánto tiempo permanecerán bajo custodia y cuál será el resultado de sus procesos migratorios.

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