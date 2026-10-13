Vecinos golpean a exprisionero tras atacar a joven con un puñal

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Una joven de 25 años fue víctima de un violento asalto cuando se dirigía a tomar el autobús para ir a trabajar, en el sector de Alto de Goicoechea, en San José.

Según relató la víctima a Noticias Repretel, el sospechoso la amenazó con un arma blanca y le exigió que entregara su teléfono celular. El hombre logró arrebatarle el dispositivo y huyó del lugar.

La joven comenzó a pedir ayuda a gritos, lo que alertó a varios vecinos que salieron a auxiliarla y persiguieron al presunto asaltante.

Vecinos persiguieron al sospechoso y recuperaron las pertenencias

Varias personas que transitaban por la zona también colaboraron en la persecución. Entre ellas, una pareja que se movilizaba en motocicleta y personas que viajaban en un vehículo blanco.

Los vecinos lograron alcanzar y retener al sospechoso, quien fue golpeado por varias personas antes de la llegada de las autoridades.

Durante la intervención, recuperaron el teléfono celular y la billetera de la joven, quienes le devolvieron sus pertenencias. Posteriormente, la víctima presentó la denuncia correspondiente.

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Una de las vecinas que la auxilió relató que la encontró llorando y en estado de pánico. Según su testimonio, la joven repetía que el hombre la había amenazado con un puñal y que temía que la apuñalara.

Sospechoso había salido de prisión días antes

Según la información, el sospechoso había salido de prisión pocos días antes de este nuevo incidente. Además, la Fiscalía solicitó que se le impusiera prisión preventiva dentro del proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con los datos, Costa Rica contabilizaba 5.660 denuncias por asaltos en lo que va del año, de las cuales aproximadamente 2.400 correspondían a mujeres.

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