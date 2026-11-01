¿Qué pasó con el hombre que sicarios le pasaron por encima con el vehículo?

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Noticias Repretel obtuvo un video la violenta balacera que acabó con la vida de un niño y un hombre adulto la tarde de este 1 de noviembre en Llanos de Santa Lucía, Cartago.

Sicarios llegaron en un automóvil hasta la zona y atacaron a su objetivo.

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Víctimas

Como víctimas mortales se encuetran el niño y el adulto, pero también hubo una persona, identificada como “Jean Carlo”, que también resultó herida. Los sicarios le pasaron por encima con el vehículo.

¿Qué pasó con el hombre que le pasaron por encima con el vehículo?

El masculino fue atropellado por el automóvil, que le pasó por encima en una de sus piernas y estuvo a centímetros de que le golpeara la cabeza. La víctima logra en algún momento correrse a un lad,o para salvarse de un daño mayor.

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Traslado a centro médico

Debido a la gravedad de las lesiones, trasladaron al hombre al Hospital Max Peralta, donde lo ingresaron.

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