¿Qué pasará con los conciertos de Snoop Dogg y Beéle tras detención de sus productores?

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Los conciertos de Beéle y Snoop Dogg se mantienen en agenda pese a la detención de los productores Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza, ocurrida este miércoles.

Barboza Producciones tiene programado el concierto de Beéle para el próximo 17 de octubre. La empresa encargada de la boletería confirmó que el evento continúa en pie.

Por su parte, el concierto de Snoop Dogg, organizado por Stockwell Entretenimiento, está previsto para el 3 de diciembre. De momento, el evento también mantiene su fecha.

¿Qué hacer si pasa algo con los conciertos?

Ante cualquier eventual cambio de fecha o cancelación, los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución del dinero.

Si un espectáculo se reprograma, la persona que compró la entrada puede decidir si asiste en la nueva fecha o solicita el reembolso, debido a que la fecha original del evento formaba parte de las condiciones de compra.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recomienda a los consumidores investigar, antes de comprar entradas para eventos futuros, si la empresa que ofrece el servicio está inscrita.

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En caso de algún cambio o inconveniente con el evento, las personas afectadas pueden acudir a la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC.