(VIDEOS) Ríos desbordados inundan y destruyen oficinas del Poder Judicial

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El país sufrió por fuertes aguaceros la tarde de este miércoles en la mayor parte de su territorio, pero uno de donde se tiene mayor registro es del cantón de Grecia.

El sitio se cubrió de agua a niveles altísimos, incluso el desbordamiento de varios ríos marcaron la tarde e impidieron el paso a muchas personas en carreteras.

Poder Judicial afectado

Una de los casos más severos se produjo en el Poder Judicial, que está al lado de una quebrada. Según indicaron fuentes cercanas a Noticias Repretel, el agua superó su caudal y comenzó a inundar la carretera.

Imágenes y videos que recopiló este medio muestran hasta dónde subió el nivel del agua, incluso arrancó puertas y llevó barro a la primera planta de las instalaciones.

Funcionarios afectados

Motocicletas, artículos personales, electrónicos y hasta documentos se vieron afectados con la gran cantidad de agua y lodo que ingresó al sitio.

Uno de los videos muestra una camioneta con el agua casi por el parabrisas. Funcionarios intentaron sacar algunos aparatos y expedientes para evitar mayores daños.

Otras zonas afectadas

El sector de Santa Gertrudis Sur también se desbordó otro río, afectó viviendas y carreteras, incluso el paso por un puente.