Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El aguinaldo es un ingreso protegido por la legislación costarricense. Sin embargo, quienes tienen deudas con bancos o financieras deben tener cuidado, pues existen situaciones en las que podrían quedarse sin ese dinero.

El abogado David Ramírez en una entrevista en Giros, explicó que la Ley 2412 establece que el aguinaldo es inembargable. Esto significa que ninguna entidad puede solicitar una orden judicial para cobrar una deuda directamente de ese pago.

No obstante, existe una diferencia con las deducciones automáticas. Si una persona autorizó que una entidad financiera retire dinero de su cuenta, el rebajo podría aplicarse cuando ingrese el aguinaldo, aunque ese dinero esté protegido contra embargos.

¿Qué pasa si embargan la cuenta bancaria?

El especialista indicó que sí es posible que exista un embargo sobre una cuenta bancaria. Si el aguinaldo queda retenido, el trabajador puede acudir al juzgado de cobro y presentar comprobantes para demostrar que ese dinero corresponde exclusivamente a ese ingreso.

La devolución dependerá de la valoración del juez, especialmente si en la cuenta también se recibieron otros depósitos.

¿Existe alguna excepción?

Según explicó Ramírez, la pensión alimentaria es la única excepción señalada y puede representar una rebaja de hasta el 50% del aguinaldo.

Además, aclaró que un patrono no puede retener parte de este pago para cubrir embargos salariales. Si lo hace, el trabajador puede presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

¿Cómo proteger ese dinero?

El abogado recomendó revisar los contratos y las autorizaciones de deducciones automáticas. También mencionó alternativas como recibir el aguinaldo mediante cheque o en efectivo, para evitar que coincida con un embargo sobre una cuenta bancaria.

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Ramírez recordó que la protección legal del aguinaldo no elimina los riesgos relacionados con las deducciones que el trabajador autorizó previamente.

Escrito por: Daniel Palma Durán.