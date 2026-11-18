Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Rojas, quien transportaba nueve cargadores de armas de fuego modificadas mientras viajaba en una motocicleta por San Francisco de Heredia.

El hecho ocurrió durante un operativo policial realizado la noche de este martes, cuando los oficiales observaron movimientos sospechosos por parte del motociclista y decidieron intervenirlo.

Durante la revisión, los policías encontraron los nueve cargadores modificados, por lo que procedieron con la aprehensión del sujeto.

Sospechoso registra antecedentes

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hombre de apellido Rojas registra antecedentes por legitimación de capitales, falsedad ideológica, estafa y conducción temeraria.

Tras su detención, fue entregado a las autoridades para que se realice el procedimiento correspondiente y se determine su situación jurídica.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberán continuar con las diligencias respectivas.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.