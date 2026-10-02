Proyecto beneficiará a miles de personas en el Aeropuerto Juan Santamaría

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Un proyecto que tiene como fecha estimada abril del 2027, promete beneficiar a miles de personas en el Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela.

¿Qué proyecto es?

Se avanza en la modernización de sus espacios de estacionamiento, como parte del proceso de modernización y ampliación de la infraestructura del estación aeroportuaria.

El nombre del proyecto es Expansión del Estacionamiento Público – Fase 1 y contempla una inversión de US$14,9 millones.

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¿Qué beneficios trae el proyecto en el Aeropurto Juan Santamaría?

Permitirá incorporar:

600 nuevos espacios para vehículos.

32 espacios para motocicletas.

Una estructura de aproximadamente 21.000 m².

6 niveles y 2 subniveles.

4 puntos de ingreso y salida vehicular.

Un paso techado hacia la Terminal Doméstica.

¿Quién es el reponsable de este plan?

AERIS, en su condición de gestor interesado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, es la entidad responsable de la planificación, inversión, gestión, desarrollo y ejecución de las obras de infraestructura aeroportuaria, todo esto en coordinación y bajo supervisión del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC).

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