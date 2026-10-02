Proyecto beneficiará a miles de personas en el Aeropuerto Juan Santamaría

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Un proyecto que tiene como fecha estimada abril del 2027, promete beneficiar a miles de personas en el Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela.
Se avanza en la modernización de sus espacios de estacionamiento, como parte del proceso de modernización y ampliación de la infraestructura del estación aeroportuaria.
El nombre del proyecto es Expansión del Estacionamiento Público – Fase 1 y contempla una inversión de US$14,9 millones.
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Permitirá incorporar:
AERIS, en su condición de gestor interesado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, es la entidad responsable de la planificación, inversión, gestión, desarrollo y ejecución de las obras de infraestructura aeroportuaria, todo esto en coordinación y bajo supervisión del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC).
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