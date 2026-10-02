Hallan sin vida a pareja de Gypsy Rose quien fue condenada por matar a su madre

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard, conocida a nivel mundial luego de ser condenada por participar en el asesinato de su madre, fue encontrado sin vida en una vivienda de Raceland, en Luisiana, después de que la Oficina del Sheriff de Lafourche Parish recibiera una llamada de emergencia.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Urker sin vida.

Murió el día de su cumpleaños

La pareja de Rose y padre de su hija murió el día en que cumplía 34 años. Según contó su novia, ella misma le había enviado un mensaje para felicitarlo por su cumpleaños y, al no recibir una respuesta, un familiar llegó a la vivienda y ahí lo encontró sin vida.

Gypsy, tras conocer la noticia de su muerte, habló con diferentes medios en Estados Unidos e indicó que cree que pudo tratarse de una sobredosis, después de que se encontrara una sustancia no identificada en el lugar.

Caso de Gypsy Rose: mundialmente conocido

A esta mujer se le condenó a prisión por participar en el asesinato de su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, quien supuestamente abusó de su hija y la mantuvo enferma durante años.

Al parecer, convenció a Gypsy y al público de que estaba extremadamente enferma, cuando no lo estaba. En junio de 2015, encontraron sin vida a Dee Dee. El responsable del asesinato fue Nicholas Godejohn, entonces novio de Gypsy, con quien ella había planeado el crimen.

Urker y Rose se conocieron en 2017, cuando ella se encontraba en prisión cumpliendo condena por su participación en el asesinato de su madre.

Con información de: El País España, CNN, Hola, ABC News.