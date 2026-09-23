Proponen medida económica para reducir precio en más de 500 medicamentos

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Ministerio de Economía establecerá precios máximos para más de 500 medicamentos que se comercializan en Costa Rica.

La medida busca generar una reducción promedio de hasta un 30% en el precio de estos productos y establecerá un tope de acatamiento obligatorio para todos los establecimientos del país.

¿Qué medicamentos tendrán precio máximo?

Los productos tendrán un precio máximo de referencia, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso para los consumidores.

La medida se concentra en medicamentos de alta relevancia terapéutica y de uso frecuente, relacionados con condiciones cardiovasculares, diabetes, salud mental, padecimientos respiratorios, infecciones, dolor e inflamación, entre otros.

Le puede interesar: Emergencia laboral: hombre queda prensado en máquina industrial

El establecimiento de estos precios surge después de un proceso de consulta pública y entrará a regir dentro de tres meses.