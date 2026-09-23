Emergencia laboral: hombre queda prensado en máquina industrial

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un hombre quedó prensado este miércoles en una máquina industrial dentro de una planta ubicada en Cot, Oreamuno de Cartago.

El incidente ocurrió a las 4:22 p. m. y requirió la atención de equipos de rescate debido a la dificultad para liberar al trabajador.

Según la información de la atención, una de sus piernas quedó comprometida en aproximadamente un 70% y el hombre permanecía prensado en la máquina.

Equipos de rescate atendieron la emergencia

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Al sitio acudieron una unidad básica, equipos de rescate y una unidad operativa de Cartago. También apoyaron una unidad avanzada y equipos de rescate de Montes de Oca y Metro.

Los cuerpos de emergencia trabajaron en la extracción del trabajador de la máquina industrial.