Profesor de UCR era parte de organización internacional de pornografía infantil

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó este jueves la vivienda de un profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), de 32 años y de apellidos Altamirano Campos, quien se investiga como sospechoso de poseer y difundir material de pornografía infantil.

El operativo estuvo a cargo de la sección especializada contra el cibercrimen y se realizó durante las primeras horas de la mañana en Salitrillos de Aserrí.

Investigación inició a través de plataformas digitales

Según la investigación, los agentes lograron identificar al docente mediante herramientas tecnológicas y posteriormente determinaron que estaría vinculado con un grupo internacional de WhatsApp integrado por 177 personas.

Las autoridades investigan además alrededor de 500 contenidos relacionados con material de pornografía infantil, entre archivos que presuntamente habrían sido cargados y descargados.

Durante el allanamiento, los agentes se decomisó dos teléfonos celulares, cuatro computadoras, una tablet y cuatro tarjetas de memoria, equipos que se analizarán como parte de la investigación.

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Detuvieron al profesor y quedó a disposición del Ministerio Público

El sospechoso se detuvo y se trasladó ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y las posibles medidas cautelares.

La investigación señala que los hechos bajo análisis se remontarían al año 2025.

UCR confirma que es docente

La Universidad de Costa Rica confirmó que el hombre de apellidos Altamirano Campos es profesor activo de la institución.

Mediante una respuesta enviada a Noticias Repretel, la UCR indicó que, al momento de la consulta, no había recibido información oficial sobre los hechos y que, una vez que conozca formalmente el caso, actuará conforme a la normativa institucional y respetando el debido proceso.

La investigación judicial continúa para determinar la participación que habría tenido el sospechoso en los hechos que se le atribuyen.