Muere hija de Paquita la del Barrio a sus 48 años

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, murió este pasado martes a los 48 años, según confirmó su familia este miércoles.

¿Cuál fue la causa de muerte?

De acuerdo con Paquito Torres, quien era el mánager de Paquita la del Barrio, murió por un paro cardíaco.

Martínez Viveros era sobrina de Paquita, pero en 1979 la cantante la adoptó como hija.

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Emotiva publicación en redes sociales de Paquita confirma la muerte

La noticia se compartió también en la página oficial de Paquita la del Barrio, que continúa activa tras la muerte de la artista en febrero de 2025.

“Hoy, madre e hija vuelven a encontrarse en el cielo”.

La publicación lamentó la pérdida y destacó el profundo dolor que dejó la partida de un ser querido.

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