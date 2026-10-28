Madres de primos asesinados relatan el dolor de explicarles a sus nietos cómo murieron

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Las madres de los dos primos asesinados en febrero de 2025, cuyos cuerpos se encontraron enterrados en una fosa dentro de un bar en Heredia, relataron este miércoles el dolor que enfrentaron sus familias durante el juicio contra los sospechosos del crimen.

Durante sus declaraciones, ambas mujeres explicaron que, en un inicio, les dijeron a sus nietos que sus padres habían fallecido en un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando los menores regresaron a la escuela, se encontraron con noticias y comentarios de compañeros que les revelaron que, en realidad, sus familiares habían sido asesinados.

Según relataron las madres, esta situación ha sido especialmente difícil, pues los niños continúan preguntándoles qué ocurrió con sus seres queridos.

¿Qué ocurrió la noche en que desaparecieron los primos?

Durante el juicio también declaró un hombre que aseguró haber estado con las víctimas en el bar Dudes, en Heredia, la última noche que se vieron con vida, cerca de las 11 p. m.

Según su testimonio, el ambiente en el establecimiento se volvió tenso y, aparentemente, el dueño del local habría incitado a los hombres a pelear. El testigo afirmó que decidió marcharse y que, cuando intentó regresar, los oficiales de seguridad no le permitieron ingresar porque dos de las tres cortinas del negocio estaban cerradas.

Al día siguiente, buscó a los primos, pero no logró localizarlos.

Una madre aseguró que percibió un ambiente extraño en el bar

Otra de las declaraciones que se escucharon en el debate fue la de una de las madres, quien contó que acudió al establecimiento al día siguiente de la desaparición de su hijo para hablar con el dueño del negocio.

Según su relato, el propietario le confirmó que había ocurrido un malentendido y una discusión, pero le aseguró que la situación no había pasado a más.

La mujer afirmó que, durante esa visita, percibió un ambiente extraño. También señaló que, mientras conversaba con el dueño, subieron considerablemente el volumen de la música.

Una semana después, se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los dos primos enterrados en una fosa dentro del establecimiento, en una cámara de enfriamiento.

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Defensa señala inconsistencias en un testimonio

Tras las declaraciones, uno de los abogados defensores señaló que existen diferencias entre lo que el testigo habría declarado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y lo que manifestó durante el juicio.

El abogado sostuvo que, aunque pueden existir variaciones en aspectos secundarios, considera que algunas diferencias son relevantes y podrían afectar la tesis del Ministerio Público.

El debate continuará el próximo lunes a las 8 a. m., con la declaración de un agente del OIJ. Según la información expuesta durante la cobertura, siete personas figuran como imputadas en esta etapa del proceso, mientras que otras dos se sometieron a un procedimiento abreviado.

El caso se remonta a febrero de 2025 y mantiene a las familias de las víctimas a la espera de que se esclarezcan las circunstancias del doble homicidio.