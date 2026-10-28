(VIDEO) Mujer es atropellada por dos carros tras violento choque

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una mujer que caminaba por la acera la atropelló dos vehículos, luego de que uno de los conductores se saltara una señal de alto y chocara contra otro carro.

El accidente ocurrió este miércoles a las 9:42 a. m. en Heredia centro, 100 metros al este de la esquina del gimnasio del Liceo de Heredia.

En las imágenes se observa a la mujer caminando por la acera cuando, producto del fuerte impacto entre los vehículos, termina siendo embestida.

¿Qué se sabe de los afectados?

La Cruz Roja atendió la emergencia y trasladó a una mujer y a un menor de edad en condición urgente al Hospital San Vicente de Paúl.

Las circunstancias del accidente se deberán determinar por las autoridades correspondientes.