Fenómeno llegó al país y puede afectar la salud de sus mascotas

El polvo del Sahara ingresó este jueves al país y, además de afectar la calidad del aire y la salud de las personas, también puede provocar problemas en perros y gatos.

Veterinarios advierten que las partículas suspendidas en el ambiente pueden desencadenar reacciones alérgicas en las mascotas, especialmente en aquellas que ya padecen algún tipo de alergia.

¿Cómo afecta a perros y gatos?

Según los especialistas, el polvo del Sahara contiene partículas y antígenos que pueden provocar dermatitis atópica, una reacción alérgica que causa intensa picazón e irritación en la piel.

Como consecuencia, las mascotas suelen rascarse o lamerse de forma excesiva, principalmente en las patas, orejas, ojos, boca, axilas, ingles y genitales. Si el problema no se atiende a tiempo, este comportamiento puede generar lesiones en la piel e incluso infecciones secundarias.

Los expertos señalan que el fenómeno también puede agravar alergias preexistentes, como las provocadas por pulgas u otros alérgenos.

¿Qué señales deben alertar a los dueños?

Entre los principales síntomas que podrían presentar las mascotas se encuentran:

Picazón constante.

Lamido excesivo de las patas.

Enrojecimiento de los ojos.

Rasquiña en orejas y boca.

Sacudidas frecuentes de la cabeza.

Irritación o salpullido en la piel.

Si estos signos aparecen o se intensifican durante los días de mayor concentración de polvo, lo recomendable es acudir al médico veterinario para obtener un diagnóstico y tratamiento oportuno.

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Recomendaciones para proteger a las mascotas

Ante el ingreso de esta masa de polvo, los especialistas recomiendan:

Mantener a perros y gatos dentro de casa el mayor tiempo posible.

Evitar paseos prolongados mientras la calidad del aire sea deficiente.

Mantener a las mascotas bien hidratadas.

Vigilar si presentan síntomas de alergia y buscar atención veterinaria si estos persisten o empeoran.

Fenómeno podría intensificarse el fin de semana

Las autoridades prevén que las concentraciones de polvo disminuyan de forma temporal, aunque podrían aumentar nuevamente durante el fin de semana.

Por ello, recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las medidas necesarias para proteger tanto la salud de las personas como la de sus mascotas.