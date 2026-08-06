Futbolista internacional muere atacado a golpes cerca de su casa

Uganda lamenta la muerte de David Owori, reconocido futbolista de 27 años y capitán del SC Villa, quien falleció luego de ser atacado por varios delincuentes cerca de su vivienda, en Kampala, capital del país.

Lo atacaron durante un presunto robo

De acuerdo con medios internacionales, agredieron a Owori durante noche del pasado lunes, luego de que presuntamente intentara evitar que varios ladrones le robaran su teléfono celular y otras pertenencias.

Testigos indicaron que observaron a un grupo de hombres atacando al futbolista con ladrillos. Tras la agresión, transeúntes encontraron a Owori y lo trasladaron al Hospital Sir Albert Cook para recibir atención médica.

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Murió horas después del ataque

Según informó la Policía Metropolitana de Kampala, alrededor de las 2 de la madrugada el jugador se trasladó al hospital para recibir atención especializada. Sin embargo, posteriormente se declaró fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Era capitán del SC Villa

Owori era el capitán del Sports Club Villa, uno de los equipos más reconocidos de Uganda, que participa en la Uganda Premier League. Además, el futbolista había representado a la selección nacional de Uganda.

El jugador también era conocido por el apodo de “Colgate” y era considerado una figura importante dentro del club, tanto por su desempeño deportivo como por su liderazgo.

Tras conocerse la noticia, el club expresó su profundo pesar por la muerte de su capitán. El club recordó a Owori como un líder respetado dentro y fuera de la cancha, además de destacar su compromiso, profesionalismo y pasión por el equipo.