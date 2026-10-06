(VIDEOS) El motivo por el que policías habrían bajado a golpes a conductor de su vehículo

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que oficiales de la Policía de Tránsito protagonizan un violento enfrentamiento con el conductor de una buseta.

Los hechos ocurrieron este lunes en horas de la tarde, en la vía entre Belén y Santa Ana, frente al proyecto Gol.

¿Por qué intentaron detenerlo?

Según información suministrada por la Municipalidad de Belén, las autoridades habrían iniciado la persecución luego de que el conductor realizara una maniobra indebida en carretera.

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De acuerdo con la versión preliminar, el hombre habría circulado por una ruta en sentido contrario, por lo que los oficiales le solicitaron detenerse. Sin embargo, el conductor no habría acatado la orden y continuó su recorrido.

Incluso, un motociclista habría seguido al vehículo durante parte del trayecto mientras las autoridades intentaban detenerlo.

Policías quedaron grabados

En uno de los videos se observa cómo los oficiales abren la puerta de la buseta y bajan al conductor, momento en el que se inicia un forcejeo.

Durante la intervención, el hombre habría lanzado patadas contra los oficiales, quienes intentaban controlarlo. Además, según la información brindada por las autoridades, una de las maniobras del conductor habría puesto en riesgo a uno de los oficiales de Tránsito.

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