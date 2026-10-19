Plantean administrar recursos del ROP en dos grupos: ¿cómo lo harán?

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

En el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) los recursos de los aportantes son administrados en un solo fondo, como se dice popularmente en un ‘mismo saco’, lo que ha generado que muchos jubilados se vean afectados, esto por las variaciones en los fondos de pensiones debido a las guerras.

Ante esto las autoridades plantean administrar el ROP en dos grupos.

¿Cómo plantean administrar el ROP en dos grupos?

El primer fondo será para las personas de hasta 54 años, en donde las inversiones serán distintas y el segundo para las personas mayores a los 55 años, en donde se busca que la pensión sea más estable y que no se vean perjudicados.

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Declaraciones

“Esta semana el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), envió en consulta pública una separación del régimen de fondo de pensiones ROP en dos, precisamente buscando un fondo de acumulación para la pensión y otro de administración para el ROP”, dijo Adrián Pacheco, intendente de pensiones.

En donde las personas próximas a pensionarse y quienes ya estén jubilados, se les buscará proteger sus recursos para que no pierdan dinero.

Modificaciones

Estas modificaciones se basan en las inversiones que sean más conscientes con la etapa de vida de cada persona. Las operadoras de pensiones dispondrán de 9 meses para realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas.