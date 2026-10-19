CNE declara estado de alerta para todo el país

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias acaba de declarar estado de alerta para todo el país, debido a la presencia de lluvias constantes en las últimas horas y las previsiones para esta tarde y noche de lunes.

¿Qué dice la CNE?

Declararon alerta verde para todo el territorio nacional, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, el ingreso de humedad desde sectores marítimos y las altas temperaturas.

“Durante este fin de semana se presentaron fuertes lluvias y demostraron que aunque se presenten en periodos cortos, pueden generar inundaciones, deslizamientos, desbordamientos de ríos y quebradas”, indicó la CNE en sus redes.

Recomendaciones

Si vive cerca de ríos o quebradas, mantenerse al tanto de los cambios en sus niveles y caudales.

Las zonas propensas a deslizamientos podrían presentar inestabilidad, recomiendan atención especial.

No cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.

En las últimas horas se presentaron inundaciones y afectación a carreteras, principalmente en la zona de Heredia.

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