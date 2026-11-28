Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Michelle Dayana Bolívar Arroyo, una menor de 15 años reportada como desaparecida este sábado 28 de noviembre.

Según la información divulgada por las autoridades, la adolescente fue vista por última vez el viernes 27 de noviembre en Puntarenas centro.

El caso está a cargo de la Delegación Regional del OIJ de Puntarenas.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede comunicarse de manera confidencial a la línea 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645.

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El OIJ recuerda que no existe un tiempo mínimo de espera para reportar una desaparición.