Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Un hombre de 34 años, falleció la noche de este viernes en el Hospital San Juan de Dios, luego de ingresar con múltiples heridas provocadas por arma blanca.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del caso se recibió a eso de las 7:30 p. m., cuando al hombre lo trasladaron al centro médico con lesiones en el rostro, el tórax y las extremidades, principalmente en las manos.

Los agentes determinaron, mediante versiones de testigos, que cerca de las 3 p. m. se escuchó una riña en la vivienda del afectado, ubicada en Alajuelita, San José.

Identificado con el apellido Bello

Al sujeto fallecido lo identificaron con el apellido Bello. Declararon su muerte a las 8:39 p. m. de ese mismo viernes.

El caso permanece bajo investigación para determinar qué ocurrió y cómo se produjeron las heridas, así como para identificar a los sospechosos.

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El cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.