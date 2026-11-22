Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Personas quedaron atrapadadas en un ascensor de un edificio ubicado en el sector de Tibás, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Hecho se reportó a eso de la 1:34 p.m.

Personas atrapadas en ascensor

Según informa el benemérito, hecho ocurrió en una edificación que se encuentra detrás del templo católico, en San Juan de Tibás.

Los bomberos atienden la emergencia, para rescatar a las personas atrapadas en el lugar.

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¿Hay más detalles sobre el caso?

De momento, no se conocen más detalles sobre la emergencia. Información en desarollo.

Imagen con fines ilustrativos.

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