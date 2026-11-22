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Personas quedaron atrapadadas en un ascensor de un edificio ubicado en el sector de Tibás, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.
Hecho se reportó a eso de la 1:34 p.m.
Según informa el benemérito, hecho ocurrió en una edificación que se encuentra detrás del templo católico, en San Juan de Tibás.
Los bomberos atienden la emergencia, para rescatar a las personas atrapadas en el lugar.
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De momento, no se conocen más detalles sobre la emergencia. Información en desarollo.
Imagen con fines ilustrativos.
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