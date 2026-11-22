Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Un accidente de tránsito que se presentó este 22 de noviembre dejó un menor de edad de aproximadamente 15 años sin signos vitales.

Cruz Roja compartió detalles del incidente.

¿Cuál fue el accidente?

Se presentó la colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano en el sector de Volcán, Buenos Aires, Zona Sur.

“En el lugar, los cruzrojistas abordaron a dos pacientes hombres. Un menor de aproximadamente 15 años, quien fue declarado sin signos vitales”, afirmó la Cruz Roja.

Otro herido

También, cuerpos de emergencia encontraron en lugar a un hombre adulto, quien presentaba múltiples traumas y fue trasladado en condición crítica al hospital de Pérez Zeledón.

Información en desarrollo.