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Un accidente de tránsito que se presentó este 22 de noviembre dejó un menor de edad de aproximadamente 15 años sin signos vitales.
Cruz Roja compartió detalles del incidente.
Se presentó la colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano en el sector de Volcán, Buenos Aires, Zona Sur.
“En el lugar, los cruzrojistas abordaron a dos pacientes hombres. Un menor de aproximadamente 15 años, quien fue declarado sin signos vitales”, afirmó la Cruz Roja.
También, cuerpos de emergencia encontraron en lugar a un hombre adulto, quien presentaba múltiples traumas y fue trasladado en condición crítica al hospital de Pérez Zeledón.
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