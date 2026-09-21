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Amazon comenzó a enviar en noviembre de 2025 reembolsos a clientes de Prime como parte de un acuerdo de $2.500 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC).
El acuerdo contempla $1.500 millones para reembolsos a consumidores y $1.000 millones como multa civil. Pero todo tiene una razón de ser.
Para recibir el dinero, los usuarios deben haberse inscrito en Prime mediante alguno de los procesos cuestionados, haber cancelado o intentado cancelar la suscripción durante el periodo establecido y cumplir con los demás criterios determinados a partir de los registros de cada cuenta.
Para ser elegible, la persona debe:
Los primeros pagos tuvieron un límite de $51 por persona. Sin embargo, una orden revisada permite entregar hasta $149 adicionales, por lo que el monto total puede alcanzar los $200 por cliente.
Los pagos son automáticos, por lo que quienes cumplen los requisitos no deben presentar formularios ni realizar una reclamación.
Amazon puede enviar el dinero mediante cheque por correo postal o pago electrónico a través de PayPal o Venmo. El método depende de la información disponible en cada cuenta.
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Cada pago tiene una vigencia de 60 días desde su emisión. La distribución de los reembolsos continuará hasta abril de 2027.
La FTC demandó a Amazon por prácticas que, según la agencia, llevaron a consumidores a suscribirse a Prime sin consentimiento explícito y dificultaron el proceso de cancelación.
El acuerdo obliga a Amazon a detener esas prácticas y contempla tanto la multa federal como los reembolsos destinados a los consumidores afectados.