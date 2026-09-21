Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Amazon comenzó a enviar en noviembre de 2025 reembolsos a clientes de Prime como parte de un acuerdo de $2.500 millones con la Comisión Federal de Comercio (FTC).

El acuerdo contempla $1.500 millones para reembolsos a consumidores y $1.000 millones como multa civil. Pero todo tiene una razón de ser.

Para recibir el dinero, los usuarios deben haberse inscrito en Prime mediante alguno de los procesos cuestionados, haber cancelado o intentado cancelar la suscripción durante el periodo establecido y cumplir con los demás criterios determinados a partir de los registros de cada cuenta.

Para ser elegible, la persona debe:

Ser o haber sido cliente de Amazon Prime en Estados Unidos.

Haberse inscrito en Prime mediante alguno de los procesos cuestionados por la FTC , o haber intentado cancelar la suscripción mediante el proceso de cancelación en línea sin poder hacerlo, entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 .

, o haber intentado cancelar la suscripción mediante el proceso de cancelación en línea sin poder hacerlo, entre el . Haber utilizado 20 beneficios de Prime o menos durante cualquier periodo de 12 meses después de la inscripción.

¿Cuánto dinero puede recibir cada cliente?

Los primeros pagos tuvieron un límite de $51 por persona. Sin embargo, una orden revisada permite entregar hasta $149 adicionales, por lo que el monto total puede alcanzar los $200 por cliente.

Los pagos son automáticos, por lo que quienes cumplen los requisitos no deben presentar formularios ni realizar una reclamación.

¿Cómo se entregan los reembolsos?

Amazon puede enviar el dinero mediante cheque por correo postal o pago electrónico a través de PayPal o Venmo. El método depende de la información disponible en cada cuenta.

Le puede interesar: La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 30 de setiembre

Cada pago tiene una vigencia de 60 días desde su emisión. La distribución de los reembolsos continuará hasta abril de 2027.

¿Por qué Amazon debe pagar estos reembolsos?

La FTC demandó a Amazon por prácticas que, según la agencia, llevaron a consumidores a suscribirse a Prime sin consentimiento explícito y dificultaron el proceso de cancelación.

El acuerdo obliga a Amazon a detener esas prácticas y contempla tanto la multa federal como los reembolsos destinados a los consumidores afectados.