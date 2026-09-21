La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 30 de setiembre

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

WhatsApp, plataforma de Meta, dejará de ser compatible con algunos celulares que no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para utilizar la aplicación.

En Android, WhatsApp exige Android 6.0 o una versión posterior, mientras que en iPhone el requisito mínimo indicado es iOS 15.1.

La medida afecta principalmente a teléfonos antiguos que ya no reciben actualizaciones oficiales de sus sistemas operativos.

Celulares Android que podrían verse afectados

Entre los modelos que aparecen en la lista de dispositivos antiguos están:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Motorola Moto G de primera generación

Motorola Moto E de primera generación

LG Optimus G

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG Optimus F7

LG Lucid 2

LG Nexus 4

LG G2 Mini

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Muchos de estos dispositivos no pueden superar Android 5.1, por lo que quedan por debajo del requisito establecido por WhatsApp.

El Sony Xperia Z2 requiere una revisión particular, ya que recibió Android 6 en algunos mercados. Si el teléfono cuenta con esa versión o una posterior, podría continuar siendo compatible.

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¿Qué pasa con los iPhone?

En el caso de los iPhone, los modelos antiguos que no pueden actualizarse a las versiones requeridas también podrían perder el acceso a WhatsApp.

Entre ellos aparecen el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Según la información proporcionada, WhatsApp mantiene el soporte para iPhone con iOS 15.1 o posterior, aunque posteriormente elevará el requisito mínimo a iOS 15.5.

¿Qué deben hacer los usuarios?

Antes de cambiar de teléfono, es recomendable realizar una copia de seguridad de las conversaciones, fotografías, videos y documentos almacenados en WhatsApp.

La falta de compatibilidad no necesariamente significa que la aplicación desaparezca de inmediato. WhatsApp suele enviar avisos a los usuarios antes de retirar el soporte y recomienda actualizar el sistema operativo o utilizar un dispositivo compatible.