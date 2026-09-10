Perro ataca a bebé de dos años y le muerde la cabeza

Un bebé de dos años fue atacado por un perro de raza dóberman la tarde de este miércoles en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

Ataque de perro ocurrió en Guancaste

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia ingresó a las 6:03 p. m. El menor sufrió lesiones por mordedura en la cabeza tras ser atacado por el animal.

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Condición del menor

Una unidad de soporte básico atendió al menor y lo trasladó en condición crítica a la Clínica Coco Medical. Posteriormente, fue llevado a la Clínica de Filadelfia para continuar con su atención médica.

Las circunstancias en las que ocurrió el ataque no fueron detalladas en el reporte preliminar.