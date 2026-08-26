Peligrosa infección de transmisión sexual supera los 900 casos en Costa Rica

El Ministerio de Salud, mediante su boletín epidemiológico, informó sobre el aumento de la gonorrea, una infección de transmisión sexual en Costa Rica durante este 2026.

¿Cómo crece la infección de transmisión sexual?

Este año, el país registra un total de 967 casos de gonorrea. No obstante, durante 2025, en el mismo periodo, se contabilizaban 895 casos. Esto implica un aumento del 8 %.

Según las cifras que brindó la institución, las provincias más afectadas son:

San José: 413 casos.

413 casos. Limón: 125 casos.

125 casos. Puntarenas: 116 casos.

Las personas de 20 a 24 años concentran la mayor cantidad de diagnósticos, con 252 casos y una tasa de 66,6 por cada 100.000 habitantes.

¿Qué es la gonorrea?

La gonorrea puede avanzar sin presentar síntomas, especialmente en las mujeres. Cuando aparecen manifestaciones, una de las señales puede ser la secreción vaginal. En los hombres, es común observar secreción por el pene.

Esta infección de transmisión sexual la provoca la bacteria Neisseria gonorrhoeae, según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin un tratamiento adecuado, la gonorrea puede generar complicaciones en la salud sexual y reproductiva, entre ellas infertilidad en hombres y mujeres. Además, puede incrementar el riesgo de contraer VIH.

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Por: Camila Rosales Méndez

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