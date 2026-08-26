Ministro de Justicia lanza contundente mensaje a los “Jachudos”

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, publicó un video en las cuentas de la institución con un contundente mensaje para quienes llaman “jachudos” en las cárceles del país.

Las declaraciones del ministro

Según explicó, el término “jachudo” hace referencia a quienes se creen líderes de un pabellón, ámbito o dormitorio. “Aprovechan de esa posición para dar órdenes, intimidar a otros privados de libertad, comercializar drogas, vender colchonetas, ropa y cometer todo tipo de abusos”, expresó.

No obstante, Aguilar afirma que eso acabó, debido a que reunirán a estas figuras y las llevarán al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), aislados del resto de la población penitenciaria.

Del mismo modo, expresó que si otro privado de libertad “aparece queriendo convertirse en un nuevo jachudo” también lo enviarán al centro.

El ministro cerró de manera contundente, diciendo que en las cárceles mandan el Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Ejecutivo.

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Por: Camila Rosales Méndez

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