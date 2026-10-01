(Video) Conductores pelean a puñetazos al lado de una iglesia

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos conductores protagonizaron una pelea a puñetazos en plena vía pública, en Santa Bárbara de Heredia.

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Pelea quedó grabada

El enfrentamiento ocurrió a un costado de la Iglesia Católica de Santa Bárbara, donde los dos hombres bajaron de sus vehículos y comenzaron a discutir y agredirse físicamente.

Obstaculizaron el paso

Los vehículos quedaron detenidos en medio de la carretera mientras los conductores se enfrentaban, obstaculizando el paso de otros automóviles.

La situación la grabó otro conductor que transitaba por el lugar y posteriormente el video se difundió en redes sociales.

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