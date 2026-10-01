Capturan a sujetos mientras amenazaban a jóvenes en vía pública

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Las cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Escazú permitieron alertar a los oficiales sobre dos hombres que amenazaban con una pistola a dos jóvenes en San Antonio de Escazú.

El hecho ocurrió a las 3:21 a. m. del lunes 28 de setiembre, cuando los sospechosos viajaban en motocicleta y se encontraron con dos jóvenes que circulaban en bicicleta.

Amenazaron a los jóvenes

Según las imágenes, los hombres conversaron durante varios minutos con los jóvenes y, posteriormente, sacaron un arma de fuego para amenazarlos.

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Una cámara del circuito de seguridad municipal registró la situación y permitió alertar a los oficiales, quienes se desplazaron hasta el sitio.

Intentaron escapar

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir. Uno fue detenido cuando escapaba en la motocicleta, mientras que el otro corrió y lanzó la pistola hacia una zona verde.

Los oficiales lograron capturarlo a pocos metros del lugar y recuperaron el arma.

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