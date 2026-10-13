Pasajeros solicitaron un taxi y terminaron asesinándolo

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un taxista informal habría sido engañado por falsos pasajeros que le solicitaron un servicio hasta una alejada comunidad de Turrialba, donde finalmente lo asesinaron y le robaron el vehículo.

Asesinaron a la víctima, de apellido Muñoz Calgarro,el 30 de junio en el sector de Pacayitas, en La Suiza de Turrialba, según la información suministrada por las autoridades judiciales.

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El caso mantiene a los agentes del OIJ tras la pista de dos vehículos que son claves para esclarecer este homicidio y otro ocurrido días antes en Cartago.

¿Qué relación tiene con otro homicidio?

La investigación vincula este caso con un tiroteo ocurrido en Oreamuno de Cartago, dos días antes del asesinato del taxista informal, en el que murió un joven de 26 años.

De acuerdo con la información, uno de los involucrados en ese tiroteo, quien presuntamente sería líder de una organización criminal que opera en Cartago, lo asesinaron en Turrialba.

Las autoridades dieron a conocer imágenes de los vehículos que se relacionan con ambos hechos: uno en el que se movilizaban los sospechosos y el automóvil que pertenecía al taxista y que se sustrajo tras el crimen.

OIJ pide ayuda para identificar los vehículos

Autoridades consideran fundamental ubicar ambos carros e identificar a sus ocupantes, pues esta información podría contribuir al esclarecimiento de los dos homicidios.

La investigación también analiza la posible relación de estos hechos con disputas territoriales por la venta de drogas.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que reconozca los vehículos o tenga información sobre sus ocupantes que la suministre de manera confidencial a través de los canales oficiales del OIJ.