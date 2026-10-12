Video capta a la sospechosa de matar a estadounidense

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a una mujer que figura como sospechosa de un homicidio ocurrido en Playas del Coco, en Sardinal de Guanacaste.

Los hechos se habrían registrado el domingo 27 de setiembre de 2026, alrededor de las 4:50 p. m., según informó la Delegación Regional de Liberia del OIJ.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, un hombre de apellido Fleming, de 74 años y de nacionalidad estadounidense, habría ingresado a un condominio en compañía de la mujer que ahora buscan identificar.

Tiempo después, la sospechosa habría salido del lugar.

Cuando las autoridades ubicaron el cuerpo del adulto mayor, este presentaba lesiones en la cabeza que, en apariencia, habrían sido ocasionadas con objetos contusos.

Características de la mujer

El OIJ describió a la mujer como una persona de tez blanca, contextura delgada, cabello negro y una estatura aproximada de 1,60 metros.

Al momento de los hechos, vestía sandalias, un short de mezclilla azul y una prenda blanca tipo sostén o brasier, con accesorios similares a cadenas en la parte frontal.

¿Cómo brindar información al OIJ?

Las autoridades solicitan a cualquier persona que reconozca a la mujer o tenga información que permita identificarla que se comunique de manera confidencial al teléfono 800-800-0645.

La información que aporte la ciudadanía podría contribuir con el avance de la investigación de este homicidio.