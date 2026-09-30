Encuentran pareja muerta en la sala de su casa

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Una pareja fue asesinada a balazos la noche de este martes dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Ramal 7 de Batán, en Matina de Limón.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban en la sala de la casa cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta ingresaron por la fuerza y comenzaron a disparar.

Mujer recibió al menos tres disparos

La mujer recibió al menos tres impactos de bala, mientras que el hombre recibió al menos dos.

Tras cometer el ataque, los sospechosos huyeron del lugar. Minutos después, personal de la Cruz Roja Costarricense llegó para atender la emergencia.

Los socorristas encontraron a ambas personas sin signos vitales y las declararon fallecidas en el sitio. La escena quedó en manos de las autoridades correspondientes.

OIJ investiga el ataque

De momento, las autoridades no han confirmado si las dos víctimas eran el objetivo de los gatilleros o si alguna de ellas pudo haber sido un daño colateral.

También se desconoce si había más personas dentro de la vivienda al momento del ataque.

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Los hechos forman parte de la ola de violencia que afecta a distintos sectores de la provincia de Limón. Según la información brindada, en lo que va de 2026 se contabilizan 53 homicidios dobles en el país, con un total de 106 víctimas mortales.

En la provincia de Limón se reportan 161 homicidios durante este año, de acuerdo con los datos mencionados en el reporte.