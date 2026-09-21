Identifican a pareja asesinada dentro de una casa: estaban atados de pies y manos

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Una pareja fue asesinada a balazos la mañana de este lunes dentro de una vivienda en Barrio Darizara, en Paso Canoas, Corredores, Puntarenas.

Las víctimas se identificaron preliminarmente como un hombre de apellido Vindas, de 39 años, y una mujer de apellido González, de 25 años.

Pareja encontrada atada

El reporte del doble homicidio ingresó a las autoridades alrededor de las 5:30 a. m.

Según información preliminar, entre cuatro y cinco sujetos habrían llegado hasta la vivienda a bordo de dos vehículos.

Los sospechosos ingresaron a la casa y, por razones que aún investigan las autoridades, dispararon contra las dos víctimas.

Los agentes judiciales localizaron a la pareja atada de pies y manos y con signos de violencia.

Además, durante la inspección de la escena, ubicaron un casquillo de un arma AR-15.

Sospechosos huyeron del lugar

Tras cometer el ataque, los sujetos escaparon en los vehículos en los que llegaron.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene el caso bajo investigación para determinar el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.

Los cuerpos serán trasladados a la Morgue Judicial, donde se les practicará la autopsia correspondiente.

El hecho ocurrió en una zona cercana a la frontera con Panamá.

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