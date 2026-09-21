Colegio despide con emotivo mensaje a niña de 12 años que murió tras descarga eléctrica

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El Colegio de San Luis Gonzaga, en Cartago, despidió con un emotivo mensaje a una estudiante de 12 años que murió este domingo tras sufrir una descarga eléctrica durante un paseo familiar en Aserrí este domingo.

Niña murió tras sufrir descarga eléctrica

La menor viajó con su familia desde Cartago hasta San José para pasar un momento de esparcimiento durante el fin de semana.

Según la información preliminar, la niña salió de una piscina y caminaba por una zona verde del centro recreativo cuando aparentemente hizo contacto con un cable eléctrico.

La menor se encontraba mojada al momento del incidente, un factor que habría influido en la descarga.

La emergencia ocurrió durante la tarde del domingo 20 de setiembre. Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación.

“A la menor se le realizaron inicialmente maniobras básicas de reanimación y posteriormente maniobras avanzadas, sin obtener respuesta, por lo que quedó sin signos vitales en la escena”, confirmó la Cruz Roja.

Colegio recuerda a estudiante de 12 años

El Colegio de San Luis Gonzaga lamentó la muerte de la estudiante y destacó el vínculo que mantenía con sus compañeras.

Además, el centro educativo recordó la participación de la menor en el equipo de fútbol femenino.

El padre de la niña, de 32 años, también recibió atención en el lugar debido a una crisis nerviosa.

Los cuerpos de emergencia determinaron que no necesitaba traslado a un centro médico.

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