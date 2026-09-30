Identifican a la pareja asesinada a balazos dentro de su casa

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la pareja que fue asesinada a balazos la noche de este martes dentro de una vivienda en Batán de Matina, Limón.

Las víctimas fueron identificadas de apellidos Willesly, de 28 años, y Mendoza, de 20 años, según el reporte emitido por el OIJ.

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Pareja fue atacada dentro de la vivienda

La pareja se encontraba en la sala de la casa, ubicada en el barrio Ramal 7 de Batán, cuando dos sujetos que viajaban en motocicleta ingresaron al inmueble y comenzaron a disparar.

La mujer recibió al menos tres impactos de bala, mientras que el hombre recibió al menos dos.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar. Cuando los equipos de emergencia llegaron, ambos fueron declarados sin vida.

Segundo doble homicidio en menos de una semana

Este caso se convierte en el segundo doble homicidio registrado en el cantón de Matina en menos de una semana.

Ahora, los agentes judiciales trabajan para determinar el móvil del ataque y establecer si ambas víctimas eran el objetivo de los gatilleros.