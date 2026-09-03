Sujeto que atacó a machetazos a su hermana se ocultaba en Talamanca

Un hombre de apellido Santos, de nacionalidad panameña, fue localizado en Bribrí de Talamanca, Limón, luego de huir de Panamá tras ser señalado por atacar a machetazos a su hermana y herir a otros familiares.

Lo detuvieron en Costa Rica

Las autoridades panameñas alertaron a sus homólogos costarricenses sobre el sospechoso, quien fue ubicado y detenido en territorio nacional.

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Posteriormente, Santos se trasladó hasta el puesto fronterizo de Sixaola, donde se entregó a las autoridades panameñas.

Seis meses de detención provisional por atacar a machetazos a su hermana

Tras ser presentado ante el Ministerio Público en Panamá, el hombre se envió seis meses de detención provisional mientras avanza la investigación por los hechos.

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