Sujeto que atacó a machetazos a su hermana se ocultaba en Talamanca

El sujeto huyó de Panamá.

Un hombre de apellido Santos, de nacionalidad panameña, fue localizado en Bribrí de Talamanca, Limón, luego de huir de Panamá tras ser señalado por atacar a machetazos a su hermana y herir a otros familiares.

Lo detuvieron en Costa Rica

Las autoridades panameñas alertaron a sus homólogos costarricenses sobre el sospechoso, quien fue ubicado y detenido en territorio nacional.

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Posteriormente, Santos se trasladó hasta el puesto fronterizo de Sixaola, donde se entregó a las autoridades panameñas.

Seis meses de detención provisional por atacar a machetazos a su hermana

Tras ser presentado ante el Ministerio Público en Panamá, el hombre se envió seis meses de detención provisional mientras avanza la investigación por los hechos.

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