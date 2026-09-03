Audios revelan el caos tras ataque armado que dejó policías baleados

Audios de radiofrecuencia evidencian la emergencia que enfrentaron oficiales de la Fuerza Pública durante una balacera ocurrida la noche de este miércoles en La Cruz de Guanacaste, donde dos policías resultaron heridos.

Policías heridos de gravedad

Según el Ministerio de Seguridad Pública, varios sujetos que viajaban en tres vehículos particulares dispararon contra oficiales que realizaban labores de vigilancia.

Dos policías resultaron heridos. Uno recibió un impacto en la cabeza y fue reportado en condición grave. Ambos fueron trasladados a centros médicos y uno de ellos fue llevado al Hospital Enrique Baltodano de Liberia.

Los oficiales presentaban heridas de bala y sangrado, mientras la patrulla en la que viajaban quedó con múltiples impactos.

Audios revelan los momentos de tensión

Tras la emergencia se difundieron varios audios que revelan los momentos de tensión y caos que se vivió, en los cuales, las autoridades alertaron de la emergencia a los cuerpos de socorro.

Un sospechoso murió y tres se detuvieron

Uno de los hombres que viajaba en los vehículos se localizó sin vida, mientras que otros tres sospechosos se detuvieron.

Se trata de hombres de apellidos Vázquez, Zapata y Sánchez, de entre 21 y 22 años. Según el reporte policial, contaban con antecedentes por delitos como robo agravado y extorsión.

Amplio operativo policial

Después del ataque se desplegaron unidades de la Fuerza Pública, Policía de Fronteras y Guardacostas para localizar a otros posibles involucrados.

El operativo se mantuvo activo en sectores como El Jobo y Cuajiniquil, mientras las autoridades daban seguimiento al ataque contra los oficiales.

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