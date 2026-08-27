El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia nacional debido a los efectos del fenómeno de El Niño, que provoca lluvias excesivas en algunas regiones, pero condiciones de sequía en otras zonas del país.

Las inundaciones ya afectaron a 15.643 personas durante 2026, principalmente en las provincias de Bocas del Toro y Colón.

Más del 70% de las personas afectadas reside en esas dos provincias, mientras que el resto corresponde a las comarcas indígenas. Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di.

Crisis podría extenderse hasta 2027

La situación también genera preocupación por el déficit de lluvias que enfrentan otras regiones.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), algunas zonas podrían registrar condiciones de sequía entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

Actualmente, 11 cuencas hidrográficas permanecen en condición de estrés hídrico, esto significa que la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible durante un período.

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Las autoridades advierten que los efectos del fenómeno podrían prolongarse durante los próximos meses, mientras también se prevén temperaturas elevadas en diferentes regiones del territorio panameño.