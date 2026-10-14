Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El Ministerio de Salud informó, mediante su boletín epidemiológico semanal, sobre el crecimiento de la sífilis en Costa Rica, una infección de transmisión sexual (ITS) que aumenta en el país.

El crecimiento de la infección de transmisión sexual

Según reporta el informe, el país ya registra 2.591 casos de sífilis en lo que lleva este 2026. Esta cifra representa un aumento del 18,49 % respecto al año anterior.

En la población de bebés menores de un año, el informe registra 141 casos, que representan una tasa de 283,9 por cada 100.000 habitantes.

Por el contrario, las personas entre los 25 y 29 años conforman el grupo con mayor incidencia, con 423 casos.

¿Cómo se contagia un bebé de sífilis?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que una mujer embarazada con sífilis puede transmitir la infección a su bebé si no recibe un tratamiento temprano y eficaz. Esta transmisión se conoce como sífilis congénita y constituye la principal causa de los diagnósticos en esta población.

Por: Camila Rosales Méndez

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