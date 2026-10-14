Disparan a hombre en el glúteo y queda en condición crítica

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre una agresión con arma de fuego contra un hombre en el cantón de San José.

Según la información preliminar, la víctima, identificada únicamente como un adulto, recibió un disparo en la zona del glúteo.

Tras la atención en la escena por parte de una unidad avanzada, el hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. Las autoridades no brindaron información adicional sobre su estado de salud.

El suceso ocurrió a las 2:20 a. m. de este miércoles 14 de octubre, en Merced, San José.

Por: Camila Rosales Méndez

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