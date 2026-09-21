Padre de niña que murió electrocutada inicia acciones tras perder a su hija

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El padre de Keyshell Zeledón Valderramos, la niña de 12 años que murió electrocutada en un balneario de Aserrí, acudió anteriormente ante las autoridades judiciales para denunciar al centro turístico.

La menor sufrió una descarga eléctrica luego de entrar en contacto con un cable de alta tensión ubicado cerca de una piscina.

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Keyshell tenía grandes sueños

Keyshell cursaba séptimo año en el Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago, y también integraba el equipo de fútbol de la institución.

Su familia la recuerda como una niña estudiosa, luchadora y emprendedora. Además, elaboraba llaveros y otros artículos para vender.

Con ese emprendimiento buscaba ayudar a su familia y cumplir uno de sus principales sueños: tener una casa junto a sus seres queridos.

La tragedia ocurrió cerca de una piscina

La menor disfrutaba el fin de semana junto a su padre cuando, aparentemente, resbaló cerca de la piscina.

Keyshell cayó sentada con los pies dentro del agua y colocó las manos hacia atrás para evitar golpearse la cabeza. En ese momento, habría tocado el cable de alta tensión.

La descarga le provocó graves lesiones y, pese a los esfuerzos de auxilio, murió en el lugar. Su padre también sufrió quemaduras cuando intentó ayudarla.

Ahora, las autoridades investigan las circunstancias del hecho y determinarán si existió alguna responsabilidad por las condiciones del cable.

Noticias Repretel intentó conocer la versión de los encargados del centro turístico, pero no respondieron las llamadas.

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