El sueño que tenía niña de 12 años antes de morir por una descarga eléctrica

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Keyshell Zeledón Valderramos era estudiante de séptimo año del Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago. Además, integraba el equipo de fútbol de su centro educativo.

Su familia la recuerda como una niña estudiosa, luchadora, emprendedora y muy cercana a sus seres queridos.

La menor elaboraba llaveros y otros artículos para vender. Con ese emprendimiento buscaba aportar a su familia y cumplir uno de sus mayores sueños: ver construida una casa para vivir junto a sus seres queridos.

Sus familiares también recuerdan que Keyshell siempre llevaba consigo un peluche al que llamaba “Panda”.

Murió tras una descarga eléctrica en Aserrí

El domingo 20 de setiembre, Keyshell acudió con su familia a un centro recreativo ubicado en Aserrí.

Según la información brindada por sus familiares, la menor caminaba cerca de una piscina cuando resbaló y cayó sentada, con los pies dentro del agua.

Para evitar golpearse la cabeza, habría intentado sostenerse de un cable que tenía electricidad. En ese momento recibió una descarga.

Su padre intentó auxiliarla y también sufrió una descarga, además de algunas quemaduras. Otras personas presentes cortaron el cable para evitar que la emergencia aumentara.

La Cruz Roja realizó maniobras de reanimación, pero la menor no respondió y murió en el sitio.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

Familia recuerda a Keyshell con cariño

La familia de Keyshell enfrenta ahora su partida y recuerda especialmente su esfuerzo por ayudar a sus padres.

Sus seres queridos esperan que la investigación permita esclarecer lo ocurrido en el centro recreativo.

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