Padre de tico detenido por el ICE revela grave estado de salud de su hijo

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Desde hace más de 3 meses el costarricense Oiner Vargas Morales se encuentra detenido en los Estados Unidos por el Servicio de Inigración y Control de Aduanas (ICE).
Su familia ha tenido muy poca comunicación con él. La última vez que conversaron fue hace cuatro días.
Su estado de salud es sumamente crítico y ha encendido las alarmas en su familia. Su cuadro clínico se agravó a tal punto que los médicos le diagnosticaron desnutrición.
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“Estuvo muy mal de las encías por el agua y estuvo con mucha tos y hace como cuatro días que lo vimos y conversó con la doña, se le veía que tosía mucho. Pero también se le subió la presión a un término que casi le explota la cabeza”.
Oiner Gerardo fue detenido en Ohio luego de regresar de su trabajo en la mecánica. Poco después fue trasladado a Luisiana, donde se encuentra actualmente.
Su situación legal es muy confusa. Él ha accedido a firmar la deportación voluntaria, incluso el 10 de setiembre un juez emitió la orden, sin embargo, aún nada sucede.
Es padre de dos hijos
Oiner es oriundo de Pérez Zeledón y padre de dos hijos pequeños con quienes aún no ha podido tener ningún tipo de comunicación. Su caso se une a los de otros costarricenses quienes estuvieron o están actualmente en manos del ICE y de los cuales no se define su situación jurídica.