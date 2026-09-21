Padre de tico detenido por el ICE revela grave estado de salud de su hijo

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Desde hace más de 3 meses el costarricense Oiner Vargas Morales se encuentra detenido en los Estados Unidos por el Servicio de Inigración y Control de Aduanas (ICE).

Su familia ha tenido muy poca comunicación con él. La última vez que conversaron fue hace cuatro días.

¿Cuál es su estado de salud?

Su estado de salud es sumamente crítico y ha encendido las alarmas en su familia. Su cuadro clínico se agravó a tal punto que los médicos le diagnosticaron desnutrición.

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Declaraciones de su padre a Noticias Repretel

“Estuvo muy mal de las encías por el agua y estuvo con mucha tos y hace como cuatro días que lo vimos y conversó con la doña, se le veía que tosía mucho. Pero también se le subió la presión a un término que casi le explota la cabeza”.

Situación actual de tico detenido por el ICE

Oiner Gerardo fue detenido en Ohio luego de regresar de su trabajo en la mecánica. Poco después fue trasladado a Luisiana, donde se encuentra actualmente.

Su situación legal es muy confusa. Él ha accedido a firmar la deportación voluntaria, incluso el 10 de setiembre un juez emitió la orden, sin embargo, aún nada sucede.

Es padre de dos hijos

Oiner es oriundo de Pérez Zeledón y padre de dos hijos pequeños con quienes aún no ha podido tener ningún tipo de comunicación. Su caso se une a los de otros costarricenses quienes estuvieron o están actualmente en manos del ICE y de los cuales no se define su situación jurídica.