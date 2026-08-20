Fuerte terremoto sacude Perú

Un fuerte terremoto de magnitud 7.2 sacudió Perú la tarde de este jueves 20 de agosto de 2026, según el reporte preliminar del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento sísmico se registró a la 1:00 p. m. (12 MEDIO DÍA HORA DE COSTA RICA) y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

Terremoto de 7.2 tuvo epicentro en Ayacucho

De acuerdo con el reporte sísmico del IGP/CENSIS, el epicentro del terremoto se ubicó 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho.

El informe establece las siguientes características del sismo:

🇵🇪 | URGENTE: Perú cifra en 7,2 la magnitud del sismo con epicentro en Ayacucho. pic.twitter.com/xPUK3WEW5X — Visegrád24 (ES) (@visegrad24es) August 20, 2026

INFORME SOBRE EL SISMO

Magnitud: 7.2

7.2 Profundidad: 108 kilómetros

108 kilómetros Hora local: 1:00:16 p. m.

1:00:16 p. m. Latitud: -14.70

-14.70 Longitud: -73.78

-73.78 Referencia: 35 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas, Ayacucho

35 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas, Ayacucho Intensidad: III-IV en Coracora

Sismo se percibió en la región de Ayacucho

El IGP reportó una intensidad de III-IV en Coracora, de acuerdo con la escala de Mercalli.

El terremoto de magnitud 7.2 en Perú liberó una importante cantidad de energía debido a la fuerza del movimiento registrado este jueves.

Las autoridades y organismos especializados mantienen el seguimiento de la actividad sísmica para determinar si se presentan réplicas u otros efectos relacionados con el movimiento.

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