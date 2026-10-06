Otro aumento más: Analizan subir precio de pasajes de autobús

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Los usuarios de autobús podrían enfrentar un nuevo aumento en las tarifas luego del incremento de ¢97 por litro en el precio del diésel.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) abrió el proceso para calcular un ajuste extraordinario que aplicaría a las empresas que operan rutas ordinarias de autobús en todo el país.

El monto del aumento todavía no está definido. Aresep debe presentar el cálculo durante las próximas semanas, una vez que concluya el análisis correspondiente.

¿Por qué otro aumento?

Según Aresep, el diésel representa cerca del 28% de los costos operativos de una ruta de autobús. Durante este mes, el precio del combustible aumentó un 14%.

La Cámara Nacional de Transportes solicitó el ajuste y, tras el análisis técnico de la Intendencia de Transporte de Aresep, la institución determinó que procede una nueva fijación extraordinaria debido al incremento en el precio del diésel durante los últimos dos meses.

El nuevo ajuste llega después de otros aumentos que ya golpearon a los usuarios. En Cartago, por ejemplo, algunas tarifas subieron ¢80 hace menos de un mes. El viaje entre San José y Cartago Centro pasó a costar ¢780.

Usuarios cuestionan el servicio

El posible nuevo aumento genera preocupación entre pasajeros que utilizan el autobús con frecuencia.

Pasajeros solicitan que, antes de aprobar nuevos aumentos, Aresep revise aspectos como el cumplimiento de horarios, las rutas y el mantenimiento de las unidades.

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¿Aplica para todos los buses?

En mayo, Aresep aprobó un ajuste extraordinario de 5,18% después de un incremento de ¢150 por litro en el precio del diésel.

Aunque el nuevo proceso contempla las rutas nacionales, el aumento no llegará de forma automática a todas las empresas. La Aresep establece que, en principio, el ajuste aplica a operadores que cumplen con sus obligaciones legales, entre ellas las relacionadas con Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por ahora, no existe un porcentaje definido para este nuevo aumento. Aresep deberá revelar el monto una vez que concluya el proceso extraordinario.